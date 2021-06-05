Накатани: «Бой с Ломаченко может привести меня к титулу чемпиона мира»

Японец поделился планами и амбициями

Масаеши Накатани / фото - number.bunshun.jp

Экс-претендент на пояс чемпиона мира Масаеши Накатани (19-1, 10 КО) заявил, что намерен заполучить второй шанс на титул. Японец в разговоре с number.bunshun.jp признался, что для достижения его цели Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – идеальный кандидат.

«Когда у меня спросили: «Что ты думаешь по поводу боя с Ломаченко?» Я ответил: «Готов!» Мне не нужно было время для раздумий. Моя цель – стать чемпионом мира. Сейчас Ломаченко не является чемпионом. Но я рад, что они выбрали меня, ведь бой с ним может привести меня к титулу».

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