Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Накатани: «Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе»
Японец решил раскрыть карты
18:50
Масайоши Накатани / Фото - bbm-japan.com
Чемпион WBO Inter-Continental в легком весе Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) рассказал каким ударом пытается поймать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО):
«Все удары хороши, но лучше всего у меня получаются удары правой прямой и левой по корпусу. Если ты их попадаешь, то, обычно, побеждаешь.
Ключевым в бою с Ломаченко должен стать левой по корпусу. Я уверен в этом ударе. Хочу его попасть».
Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса.
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.
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