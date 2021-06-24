Накатани: «В легком весе Ломаченко так и не показал свой особенный бокс»

Масаеши признался, что ему раньше нравилось следить за Василием





Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Японский легковес Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) высказался о поединке с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (14-2, 10 КО). Слова боксера приводит портал The Ring.



«Считаю этот поединок большим шансом. Наблюдая за Ломаченко, я даже не представлял, что буду боксировать с ним. До того как он поднялся в легкий вес я был поражен некоторыми его боями, где он деклассировал соперников, играючись с ними. У него уникальная работа ног, которой нет ни у одного бойца. Его мастерство было настолько фантастическим, что меня даже интересовало, кто на нашей планете мог бы его победить. Его доминирующие победы были великолепными. После перехода Ломаченко в легкий вес, он выглядит по другому. Нужно отдать ему должное, поскольку тяжелая победа над Хорхе Линаресом была внушительной и показала его эксклюзивный набор навыков. С другой стороны, в легком весе он не показал свой особенный бокс».

Напомним, бой Ломаченко и Накатани пройдет в ночь на 27 июня. Онлайн трансляция будет доступна на XSPORT.ua.