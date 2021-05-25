Накатани – бое Ломаченко и Лопеса: «Многие говорят о судьях, но я не понимаю, как они могут помочь, если ты проигрываешь»
Накатани: «Я не боюсь ударов Ломаченко. У него нет какой-то особой ударной мощи»
Бывший соперник Лопеса не переживает перед боем
18:45
Масайоши Накатани / Фото - number.bunshun.jp
Следующий соперник Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) японец Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) считает, что удары украинца недостаточно сильные, чтобы потрясти его:
«Мне кажется, что у него нет какой-то особой ударной мощи. Я не боюсь его ударов».
Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый поединок украинца после поражения от Лопеса.
«Я уверен в себе – я нокаутирую тебя, Ломаченко». Накатани даже сказал каким ударом.
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