Top Rank анонсировала следующий поединок Стивенсона
Накатила: «Я могу уничтожить любого и Шакур не исключение»
Следующий соперник экс-чемпиона полулегкого веса поделился ожиданиями от поединка
18:51
Джеремия Накатила и Шакур Стивенон / фото - Top Rank
Бывший чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 KO) продолжает свой путь к титулу во втором полулегком дивизионе, где его очередным оппонентом станет малоизвестный намибиец Джеремия Накатила (21-1, 17 KO).
Во время финальной пресс-конференции Накатила поделился ожиданиями от предстоящего поединка и обещает уничтожить Стивенсона.
«Прежде всего, хочу поблагодарить Top Rank за предоставленную возможность. Я пришел сюда с большими надеждами и могу сказать, что ни к одному поединку в карьере не готовился так усердно. Те, кто недооценивают меня, будут удивлены в субботу вечером.
Я знаю, что могу нокаутировать любого соперника во втором полулегком весе. Я могу уничтожить любого бойца этой весовой категории и Шакур не исключение. Обязательно посмотрите бой и вы в этом убедитесь».
Напомним, Ломаченко не станет спускаться в полулегкий вес ради Стивенсона.