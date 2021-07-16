Бой Усика с Джошуа мог состояться на месяц раньше, но британец не был готов драться с украинцем так рано
«Находит невероятные углы для ударов». Тренер Джойса назвал Усика Ломаченко супертяжелого веса
Броутон считает, что у Джошуа есть преимущество в поединке с украинцем
14:44
Джошуа и Усик
Тренер Джо Джойса (12-0, 11 KO) Стив Броутон поделился мнением в интервью Youtube каналу iFL TV о предстоящем титульном поединке супертяжеловесом Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя поясов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Это невероятный бой. Я считаю, что Джошуа стоит быть агрессивным. В поединке с Чисорой у Усика были небольшие проблемы. Если Джошуа сможет показать больше, быть напористым и ловким, бить комбинациями – я думаю, этого хватит для победы. У Джошуа могут быть проблемы, если он попробует «фехтовать» с Усиком.
Он не самый большой, с не самым сильным ударом, но если ты дашь ему время, чтобы набраться уверенности, у тебя будут проблемы. Он прямо как Ломаченко: находит невероятные углы для ударов, ловит соперника на разворотах. Если Джошуа хочет победить, то он должен драться, как раньше – больше агрессии. С головой, не просто идти напролом. Поддавая Усика давлению и используя комбинации AJ должен выйти из ринга победителем.
Напомним, что поединок Усика и Джошуа мог состояться на месяц раньше.
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