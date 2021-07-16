«Находит невероятные углы для ударов». Тренер Джойса назвал Усика Ломаченко супертяжелого веса

Джошуа и Усик

Тренер Джо Джойса (12-0, 11 KO) Стив Броутон поделился мнением в интервью Youtube каналу iFL TV о предстоящем титульном поединке супертяжеловесом Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя поясов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Он не самый большой, с не самым сильным ударом, но если ты дашь ему время, чтобы набраться уверенности, у тебя будут проблемы. Он прямо как Ломаченко: находит невероятные углы для ударов, ловит соперника на разворотах. Если Джошуа хочет победить, то он должен драться, как раньше – больше агрессии. С головой, не просто идти напролом. Поддавая Усика давлению и используя комбинации AJ должен выйти из ринга победителем.