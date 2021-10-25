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Нас ждет большое возвращение? Головкин показал как готовится к следующему бою
Только пока неясно когда и с кем он состоится
20:44
Геннадий Головкин / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опубликовал в Instagram
видео своей тренировки.
Головкин провел свой последний бой 18 декабря 2020 года, досрочно выиграв у Камила Шереметы.
Напомним, ранее сообщалось, что Головкин в декабре может провести поединок против японца Риото Мураты.