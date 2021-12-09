Валлиш снялся с поединка против Сиренко. Украинец выйдет в ринг с другим оппонентом
Нашлась замена Валлишу. Сиренко 18 декабря проведет бой против своего соотечественника
Ивент состоится в Броварах
17:41
Владислав Сиренко / Фото - FacebookНепобежденный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) выйдет в ринг на поединок против своего соотечественника Андрея Руденко (34-5, 20 КО). Об этом сообщает B1 Boxing.
38-летний Руденко заменит немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО), который накануне боя травмировался.
Поединок состоится 18 декабря в Броварах в андеркарде противостояния Денис Беринчик – Иса Чаниев.
Напомним, Руденко должен был сразиться с Муратом Гассиевым, однако бой был отменен из-за перелома руки у российского боксера.