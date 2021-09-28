Джошуа: «Верю, что одержу победу в реванше с Усиком»
Насим Хамед: «Джошуа не на том уровне, на каком себя возомнил»
Легендарный британец жестко проехался по своему соотечественнику
28 сентября 21:00
Насим Хамед / Фото - allboxingЭкс-чемпион мира в полулегком весе, британец Насим Хамед раскритиковал своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) после поражения в поединке с новоиспеченным обладателем титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).
Цитирует Хамеда boxing247.com.
«Я просто думаю, что этот парень не на том уровне, на каком себя возомнил. Он пребывает в мечтах. Звучит ужасно, но я думаю, что ему пора заканчивать, завязывать с боксом. Так или иначе не считаю его сильным панчером, а в боксе необходима способность разбивать соперников».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш.