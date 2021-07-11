Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020

Титулованный супертяжеловес выразил поддержку родоначальникам футбола
Бокс Профессиональный бокс
20:39
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в истории Instagram поддержал сборную Англии в преддверии финала Евро-2020 против сборной Италии.

Ребята, что я могу сказать. Это безупречное выступление на протяжение всего турнира. Нация верит, что вы можете пройти весь путь. И я уверен, что вы все оставите на поле. Вы получаете от меня всецелую поддержку, и я верю, что It’s coming home («Футбол возвращается домой»).

Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – 11 июля в 22:00.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Италия – Англия сборная Англии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Неста: «Защитники Италии имеют большой опыт участия в таких играх, как с Англией»
Футбол Евро-2020
21:40
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21:29
Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020
Бонуччи и Кьеллини попытаются сдержать Кейна. Составы на решающую битву Евро-2020
Футбол Евро-2020
20:47
Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»
Венглинский: «Игра Англии напоминает «Динамо» времен Лобановского»
Футбол Евро-2020
20:38
В UEFA рассматривают расширение Евро до 32 команд
В UEFA рассматривают расширение Евро до 32 команд
Футбол Евро-2020
20:20
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Футбол Евро-2020
19:37

Новости: Бокс

В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
В России хотят реванш Усик – Гассиев, но Мурат даже не входит в топ-15 ни одной организации
Профессиональный бокс
21:39
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Песня, танец и челночный бег. Усик вовсю наслаждается подготовкой к бою с Джошуа
Профессиональный бокс
21:29
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Профессиональный бокс
20:39
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Профессиональный бокс
19:32
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Профессиональный бокс
18:30
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Американский тренер рассказал, что станет ключом победы для Ломы в реванше с Лопесом
Профессиональный бокс
17:53
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Топовый тренер: «Лома долго приспосабливался к резкости и мощи Лопеса»
Профессиональный бокс
17:26
Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Валлин готов провести поединок с временным чемпионом WBC
Профессиональный бокс
15:49
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Уоррен прокомментировал перенос третьего боя между Фьюри и Уайлдером
Профессиональный бокс
14:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
59
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости