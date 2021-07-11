Эксперт: «Англичане начали Евро не очень эффектно, но затем разыгрались»
«Нация верит, что вы можете пройти весь путь». Джошуа поддержал сборную Англии накануне финала Евро-2020
Титулованный супертяжеловес выразил поддержку родоначальникам футбола
20:39
Энтони Джошуа / Фото: Sky Sports
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в истории Instagram поддержал сборную Англии в преддверии финала Евро-2020 против сборной Италии.
Real recognise real @anthonyjoshua @HKane #EURO2020 #ENG pic.twitter.com/jnFQwCtGJ3— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 11, 2021
Ребята, что я могу сказать. Это безупречное выступление на протяжение всего турнира. Нация верит, что вы можете пройти весь путь. И я уверен, что вы все оставите на поле. Вы получаете от меня всецелую поддержку, и я верю, что It’s coming home («Футбол возвращается домой»).
Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – 11 июля в 22:00.