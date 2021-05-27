«Не будем останавливаться на завоевании лицензий». Александр Хижняк – об Олимпийских играх

Европейская квалификация возобновится 4 июня

Эксклюзив

Александр Хижняк / Фото - пресс-служба ФБУ

Сборная Украины уже имеет одну лицензию на Олимпийские игры в Токио. Николай Буценко успел завоевать ее еще в Лондоне в марте 2020 года.

Тот турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. Наша команда в экстренном порядке чартерным рейсом возвращалась из Англии домой.

И вот, с 4 по 8 июня в Париже европейская квалификация все же завершится. Лидер сборной Украины в категории до 75 килограмм Александр Хижняк заявил XSPORT, что команда настроена брать лицензии, а после этого – идти за медалями:

«Хочу сказать, что с того времени мы много работы проделали, много тренировочных сборов прошло. Несмотря на длительную паузу из-за пандемии, сборы через некоторое время возобновились, мы продолжали тренироваться, много провели спарринг-сессий. Я считаю, что мы сейчас находимся в хорошей форме для того, чтобы завоевать как можно больше лицензий на Олимпийские игры. Лично мне нужно провести еще два поединка, чтобы добыть лицензию. Но я думаю и уверен в том, что мы не будем останавливаться на завоевании лицензий – будем и дальше продолжать соревноваться. Могу сказать, что я себя хорошо ощущаю, мы проделали много работы. Хотелось бы, чтобы все, что мы подготовили, удалось на ринге во Франции. Конечно, от нас ждут медалей, как можно больше лицензий. Но хочу сказать, что пауза уже затянулась, хочется принять участие на этих соревнованиях, добыть лицензию и поехать уже на сами Игры».

Напомним, в феврале Хижняк выиграл статусный турнир Странджа. Для украинца эта победа стала уже третий раз в карьере.