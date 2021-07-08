Не Джошуа или Усик. Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером

Промоутер считает, что британец захочет провести промежуточный бой

Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / фото - Extra.ie

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Промоутер уверен в победе британца и считает, что «Цыганский Король» не захочет после американца сразу драться за звание абсолютного чемпиона мира.

«Боец не может внезапно развить свои навыки. Уайлдер кажется прежним. Он работал на лапах с Маликом Скоттом, и его движения, работа ног точно такие же, как и раньше. К тому же он целиком и полностью повержен ментально. Если Тайсон Фьюри захочет еще один промежуточный бой, то давайте поступим правильно и предоставим этот поединок обязательному претенденту, которым является Диллиан Уайт».

Поединок против Джошуа станет возможным для Фьюри, если победит Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер украинца ранее рассказал, чего еще не хватает для подписания контракта.