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Не Джошуа или Усик. Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером

Промоутер считает, что британец захочет провести промежуточный бой
Бокс Профессиональный бокс
07:53
Не Джошуа или Усик. Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером
Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / фото - Extra.ie

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Промоутер уверен в победе британца и считает, что «Цыганский Король» не захочет после американца сразу драться за звание абсолютного чемпиона мира.

«Боец не может внезапно развить свои навыки. Уайлдер кажется прежним. Он работал на лапах с Маликом Скоттом, и его движения, работа ног точно такие же, как и раньше. К тому же он целиком и полностью повержен ментально.

Если Тайсон Фьюри захочет еще один промежуточный бой, то давайте поступим правильно и предоставим этот поединок обязательному претенденту, которым является Диллиан Уайт».

Поединок против Джошуа станет возможным для Фьюри, если победит Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер украинца ранее рассказал, чего еще не хватает для подписания контракта.

Антон Кривенко
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Теги

Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Диллиан Уайт Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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