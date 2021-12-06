Не Кличко. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере

Не так давно Тайсон провел с ним третий поединок

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью iFL TV назвал самого сложного оппонента в его карьере:



Меня зае**ли вопросы о следующей сопернике. Я только вышел с ринга, да дайте же передохнуть. Я только что избил парня, который был не промах. Один из самых тяжелых оппонентов в истории бокса, я думаю. Мужик, которого вынесли на щите, готового умереть в ринге в ту ночь. Многие говорят о том, чтобы сражаться до конца. Но не делают этого. А вот Уайлдер дрался до последнего, за что ему огромное уважение.

Также Фьюри в жесткой форме обратился к Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы тот уступил ему право драться с Александром Усиком (19-0, 13 KO).