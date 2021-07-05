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Брэдли рассказал, кого из молодых звезд легкого веса он считает самым перспективным

Бывший чемпион мира объяснил свой выбор
Бокс Профессиональный бокс
09:30
Брэдли рассказал, кого из молодых звезд легкого веса он считает самым перспективным
Тимоти Брэдли / фото - bleacherreport.com

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN Тимоти Брэдли  в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves заявил, что абсолютный чемпион легкого дивизиона Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) имеет самый большой потенциал среди других восходящих звезд в его весе.

«Я думаю, что у Лопеса самый большой потенциал. У него есть скорость, мощь, ум, харизма за пределами ринга. У него есть все, полный набор. Что касается ситуации с его боем с Джорджем Камбососом, некоторые говорят, что плохо продавались билеты. Я думаю, что дело в плохом выборе места проведения поединка. Если бы он дрался в Нью-Йорке, это была бы другая история.

В любом случае я выбираю Лопеса. Это парень, который преследовал, вероятно, лучшего боксера в мире на тот момент (Василия Ломаченко, - прим.). И он победил его, справившись с большим давлением. Он пережил критику после боя с Накатани, вернулся в бою с Ричардом Комми и победил его в таком стиле. Ментально сейчас никто из парней не находится на его уровне, хотя они и думают иначе».

Теофимо Лопес вылечился от коронавируса и вскоре возобновит работу в тренировочном лагере.

Рене Тер Велде
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Теги

Тимоти Брэдли Теофимо Лопес

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