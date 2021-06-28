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Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса

Мексиканский промоутер хочет организовать бой с Гарсии с «Танком»
Бокс Профессиональный бокс
20:59
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Оскар Де Ла Хойя / фото - ESPN

Мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя в интервью порталу BoxingNews24 рассказал, кого считает лучшим легковесом на данный момент.

«Райан хочет боксировать с лучшими, и этот год станет его годом. Я считаю «Танка» лучшим бойцом легкого веса, и Райан мог бы подраться с ним. Поэтому, если «Танк» считает, что побьет его – пусть докажет это на ринге.

Райан готов встретиться с ним. А у меня, в свою очередь, не возникнет проблем с тем, чтобы позволить ему выйти на этот поединок. Стили делают бои, и вот, что я скажу: Мейвезер, давай же сделаем это».

Напомним, Де Ла Хойя после Белфорта вызовет на реванш Мейвезера.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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