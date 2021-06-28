Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса

Оскар Де Ла Хойя / фото - ESPN

Мексиканский промоутер Оскар Де Ла Хойя в интервью порталу BoxingNews24 рассказал, кого считает лучшим легковесом на данный момент.

Райан готов встретиться с ним. А у меня, в свою очередь, не возникнет проблем с тем, чтобы позволить ему выйти на этот поединок. Стили делают бои, и вот, что я скажу: Мейвезер, давай же сделаем это».