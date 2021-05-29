Дэнни Гарсия начал процесс подготовки к переходу в первый средний дивизион
Не оставляет в покое. Дэнни Гарсия хочет реванша с Турманом в первом среднем дивизионе
Экс-чемпион мира готов и к Майки Гарсии
09:21
Дэнни Гарсия / Фото - celebritynetworth.comЭкс-чемпион в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия (36-3-0, 21 KO) прокомментировал свой предстоящий переход в первый средний дивизион (до 69.9 кг), сообщив, что намерен провести реванш с соотечественником Китом Турманом (29-1-0, 22 KO).
Цитирует Гарсию boxingnews24.com.
«Гарсия – Турман 2, давайте сделаем это. Я готов. Кто-то сказал Майки Гарсия? Мне нравится эта идея. Пуэрто-Рико против Мексики. Это большой бой. Как и реванш с Турманом и реванш с Ханом».
Дэнни Гарсия и Турман встречались в марте 2017 года, и тогда Турман победил раздельным решением, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.
Напомним, что свой последний поединок Гарсия провел 5 декабря на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, США. Его оппонентом был чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем дивизионе Эррол Спенс (27-0, 21 КО), которому он без шансов уступил в 12-раундовом поединке.
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