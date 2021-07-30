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Не показывайте это Джошуа – иначе поединок с Усиком может сорваться

Украинец действительно внушает страх
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Не показывайте это Джошуа – иначе поединок с Усиком может сорваться
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT

Супертяжеловес Александр Усик (18-0,13 KO) вскоре оспорит титулы WBO/WBA/IBF/IBO с британским чемпионом Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Усик усиленно готовится к возможности стать чемпионом мира во второй весовой категории. Не показывайте AJ это фото украинца – иначе он все-таки может вернуться к варианту с уходом от поединка ценой пояса WBO.

Экс-чемпион мира Тони Белью назвал Усика сильнейшим боксером, с которым когда-либо сражался Джошуа.

«Новые тренировки, олдскульная ментальность». Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком, блеснув внушительной формой.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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30 июля 2021г. 10:46
Скільки я зарізав,скільки перерізав,скільки душ невинних загубив.
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