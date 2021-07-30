Белью: «Усик – лучший боксер, с которым когда-либо дрался Джошуа»
Не показывайте это Джошуа – иначе поединок с Усиком может сорваться
Украинец действительно внушает страх
10:25
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Супертяжеловес Александр Усик (18-0,13 KO) вскоре оспорит титулы WBO/WBA/IBF/IBO с британским чемпионом Энтони Джошуа
(24-1, 22 KO).
Усик усиленно готовится к возможности стать чемпионом мира во второй весовой категории. Не показывайте AJ это фото украинца – иначе он все-таки может вернуться к варианту с уходом от поединка ценой пояса WBO.
Экс-чемпион мира Тони Белью назвал Усика сильнейшим боксером, с которым когда-либо сражался Джошуа.
«Новые тренировки, олдскульная ментальность». Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком, блеснув внушительной формой.