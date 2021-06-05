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Не показывайте это Усику. Хирн предлагал Аруму откупиться от боя против Уайлдера

Промоутер считает, что объединительный поединок принес бы больше денег
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 23:00
Не показывайте это Усику. Хирн предлагал Аруму откупиться от боя против Уайлдера
Эдди Хирн / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн обвинил своего колегу Боба Арума в игнорировании боя Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Британский промоутер уверен, что глава Top Rank мог откупиться от реванша против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова Хирна приводит Boxing Scene.

«Вопрос в том, - а кто действительно хотел этот бой. Поскольку если вы вернетесь в прошлое и прочтете комментарии, то заметите, что никто из них, кроме Тайсона Фьюри, не звучал так, словно им действительно интересен этот поединок. Эй Джей верит, что Фьюри никогда не хотел с ним драться, и ему лишь нужно было попиариться за счет его имени. Я же не уверен в этом. Я виделся с Тайсоном Фьюри, и хотел бы верить, что его желание было искренним.

Я видел, как некоторые люди комментировали: «Ох, Эдди, тебе не кажется, что эти парни водят тебя за нос?» Если это действительно было так: на**й их! Ведь это не бизнес по обману других людей, я занимаюсь делом по организации больших боев и пытаюсь продвинуть своих бойцов.

На протяжении пяти месяцев я слушал, как Боб Арум с Фрэнком Уорреном говорили мне, что я не могу провернуть эту сделку и выбить подходящие деньги. Но мы сделали все, о чем обещали, и сейчас ты, Арум, заявляешь мне, что все кончено. Я спросил у него: «Что ты будешь делать насчет этого?» Он же сказал: «Мы собираемся драться с Уайлдером». Тогда я ему: «Нам нужно это обсудить. Вы ведь можете заставить его отказаться? А сделка заключена? Ведь всегда есть сумма, с которой ты можешь начать договариваться». Но он мне ответил, что они будут драться, после чего я повесил трубку.

На тот момент я был сбит с толку. Мне потребовалось некоторое время, чтобы все переварить. Я лишь думал про себя, как Тайсон Фьюри звонит им, говоря: «Вы чего там наделали? Я собирался заработать 60 млн долларов. Это был поединок за абсолютное чемпионство. Я не хочу снова драться с Деонтеем Уайлдером». Но он этого не сделал. Он был такой, типа: «Окей, я дерусь с Уайлдером. Погнали». Это все просто отвратительно».

Промоутер украинского боксера Александра Усика (18-0 13 КО) недавно прокомментировал подготовку титульного боя украинца.

Антон Кривенко
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Теги

Эдди Хирн Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум

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