Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко

Александр Усик с недавних пор тренируется под руководством Анатолия Николаевича
Бокс Профессиональный бокс
11:57
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
Джо Джойс / фото - Boxing Scene

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) высказался об Александре Усике (18-0, 13 КО), с которым ранее планировал поединок. Проспект хэвивейта отметил подготовку украинца под руководством известного наставника Анатолия Николаевича Ломаченко. Во время беседы со СМИ британец забыл имя тренера.

«Я видел, что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Я забыл, как его зовут. Да, Анатолий. Это хороший шаг. Я предполагаю, что Усик возьмет у него все самое лучшее».

Джойс уверен, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нокаутирует украинца.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джо Джойс Александр Усик Анатолий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Башир «до молекул» разобрал будущий бой Джошуа – Усик
Башир «до молекул» разобрал будущий бой Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 20:08
Чисора: «Меня ограбили в бою с Усиком»
Чисора: «Меня ограбили в бою с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 17:51
Красюк рассказал о возможном реванше в бою Усик – Джошуа
Красюк рассказал о возможном реванше в бою Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 14:05
Красюк: «Все принципиальные вопросы, которые могли быть, уже внесены в контракт на бой Усик - Джошуа»
Красюк: «Все принципиальные вопросы, которые могли быть, уже внесены в контракт на бой Усик - Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 11:27
Александр Усик показал свою текущую форму
Александр Усик показал свою текущую форму
Бокс Профессиональный бокс
7 июля 10:00
4

Новости: Бокс

«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы
«Цыганскому королю» стоит переживать? Судить бой Фьюри – Уайлдер будут исключительно американцы
Профессиональный бокс
12:00
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
Профессиональный бокс
11:57
Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»
Экс-чемпион мира ответил Тиму Цзю: «Давай устроим настоящую битву»
Профессиональный бокс
11:25
Ковалев следующий бой может провести в тяжелом весе
Ковалев следующий бой может провести в тяжелом весе
Профессиональный бокс
11:07
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
Профессиональный бокс
09:58
Фьюри: «Усик, Уайт, Руис, Паркер. Все получат свой шанс»
Фьюри: «Усик, Уайт, Руис, Паркер. Все получат свой шанс»
Профессиональный бокс
09:48
Канело не пострадал. Стеф Карри и Альварес провели шуточный спарринг на поле для гольфа
Канело не пострадал. Стеф Карри и Альварес провели шуточный спарринг на поле для гольфа
Профессиональный бокс
08:49
Чухаджян, Великовский и Иванов вернутся в ринг 31 июля
Чухаджян, Великовский и Иванов вернутся в ринг 31 июля
Профессиональный бокс
08:13
Не Джошуа или Усик. Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером
Не Джошуа или Усик. Хирн назвал следующего соперника Фьюри после победы над Уайлдером
Профессиональный бокс
07:53
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Красюк назвал главную угрозу для реванша Ломаченко – Лопес. Об этом можно догадаться
Бокс Профессиональный бокс
2 июля 09:17
4
Все новости