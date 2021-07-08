Джойс: «В определенный момент Джошуа пригвоздит Усика»
«Не помню, как его там зовут» Джойс забыл имя отца Ломаченко
Александр Усик с недавних пор тренируется под руководством Анатолия Николаевича
11:57
Джо Джойс / фото - Boxing Scene
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) высказался об Александре Усике (18-0, 13 КО), с которым ранее планировал поединок. Проспект хэвивейта отметил подготовку украинца под руководством известного наставника Анатолия Николаевича Ломаченко. Во время беседы со СМИ британец забыл имя тренера.
«Я видел, что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Я забыл, как его зовут. Да, Анатолий. Это хороший шаг. Я предполагаю, что Усик возьмет у него все самое лучшее».
Джойс уверен, что Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) нокаутирует украинца.
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