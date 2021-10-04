Для окупаемости боя Усик – Джошуа продажи PPV должны принести 720 миллионов гривен
«Не стоит списывать Уайлдера со счетов». Усик поделился мнением о трилогии Деонтея и Фьюри
Украинец считает, что «Цыганскому королю» стоит опасаться нокаутирующего удара американца
20:03
Фото: Sky Sports
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью DAZN поделился мнением о трилогии Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO):
Я однозначно буду смотреть этот бой. Я особо не думаю о том, кто победит. Это будет хороший поединок. Не списывайте Уайлдера со счетов, так как у него всегда есть нокаутирующий удар. Я точно буду смотреть этот бой, и мне любопытно узнать, кто же победит.
Промоутер украинца рассказал, какие сроки для проведения реванша Усика с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).