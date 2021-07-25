«Не верю в этот бой». Экс-тренер Кличко боится, что поединок Усик – Джошуа постигнет судьба трилогии Фьюри – Уайлдер

Джошуа, Усик и Фьюри / Фото: Sky Sports

Сергей Городничев, который в былые времена работал в тренерском штабе Владимира Кличко, рассказал в прямом эфире на своем Youtube-канале, что поединок за четыре пояса Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO) может не состояться в назначенное время по той же причине, как и трилогия Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO):



Пример – Фьюри против Уайлдера. Фьюри сделал прививку, через четыре дня после, типа, подхваченного коронавируса, у него отрицательный результат. Финансово они этот бой не потянули и, скорее всего, перенесли, чтобы больше раскрутить поединок.

Что мы увидели? Этот бой перенесли. Такая же ситуация может быть и в поединке Джошуа – Усик. COVID-19 дал, можно сказать, сильный «удар по печени» зрителю. Вдохнуть не могут, боятся ограничений, выездов, и неизвестно, заполнится стадион или нет. Они будут решать и знать, что будет происходить, и дальше мы будем смотреть, как обстоит ситуация.

Я не верю в этот бой, не изменяю своим принципам. Я сейчас буду много оправданий находить, что этого боя не случится. Я выбрал эту позицию и буду ее придерживаться.