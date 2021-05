«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру

Уайлдер и Фьюри / Фото: Reuters

Уже 24 июля нас ожидает третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



«Цыганский король» в своей излюбленной манере начинает прессинговать свою следующую жертву в соцсетях. Обладатель пояса WBC напомнил американцу, как уложил его на ринг в их прошлом бою:

Please don’t forget the beat down I gave you last time chump @BronzeBomber pic.twitter.com/vpo3WtAmX7