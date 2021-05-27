Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
«Цыганский король» оказывает психологическое давление на своего соперника
16:44
Уайлдер и Фьюри / Фото: Reuters
Уже 24 июля нас ожидает третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера
(42-1-1, 41 KO).
«Цыганский король» в своей излюбленной манере начинает прессинговать свою следующую жертву в соцсетях. Обладатель пояса WBC напомнил американцу, как уложил его на ринг в их прошлом бою:
Please don’t forget the beat down I gave you last time chump @BronzeBomber pic.twitter.com/vpo3WtAmX7— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 27, 2021
Пожалуйста, не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван
Отметим, что британец настолько уверен в своей победе, что уже начинает говорить о следующем поединке, который Фьюри планирует провести с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
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