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«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру

«Цыганский король» оказывает психологическое давление на своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
16:44
«Не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван». Фьюри в своей манере обратился к Уайлдеру
Уайлдер и Фьюри / Фото: Reuters

Уже 24 июля нас ожидает третий поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).

«Цыганский король» в своей излюбленной манере начинает прессинговать свою следующую жертву в соцсетях. Обладатель пояса WBC напомнил американцу, как уложил его на ринг в их прошлом бою:

Пожалуйста, не забывай, как я сбил тебя в последний раз, болван

Отметим, что британец настолько уверен в своей победе, что уже начинает говорить о следующем поединке, который Фьюри планирует провести с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри

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