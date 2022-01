Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео

Захожий вместе с Усиком / Фото: Instagram боксера

Украинский проспект супертяжелого веса Александр Захожий (16-0, 12 КО) добыл очередную победу. В рамках вечера бокса в Карлсруэ, Германия, 28-летний боксер досрочно остановил чешского джорнимена Павела Соура (14-7, 9 КО).

По ходу поединка украинец трижды отправлял соперника в нокдауны, после чего в третьем раунде рефери не выдержал и остановил избиение. Как итог – победа Захожого техническим нокаутом в третьем раунде.

