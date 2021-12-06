Комми – о бое с Ломаченко: «Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими»
«Есть сила, которую сдержать невозможно». Комми оставил для Ломаченко послание
12 декабря легковесы определят сильнейшего в Madison Square Garden
19:01
Ричард Комми / Фото: Boxing Scene
Бывший чемпион IBF в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) 12 декабря проведет поединок с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).
На своей странице в Instagram ганец опубликовал видео с лаконичной подписью:
Проделана тяжелая работа. Есть сила, которую сдержать невозможно.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.