Умер известный украинский боксер Вирчис
«Немного странно, когда боксеры обращаются за помощью». Через три недели известный украинский боксер наложил на себя руки
Вирчис пытался справится с депрессией
14:47
Фото: Facebook
За три недели до своей смерти бывший супертяж Владимир Вирчис опубликовал в своем Facebook пост отчаяния:
Привет, друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.
Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немного странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются.
Вирчис владел поясами IBF-Intercontinental и WBO-Intercontinental в середине двухтысячных.
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