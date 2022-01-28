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«Немного странно, когда боксеры обращаются за помощью». Через три недели известный украинский боксер наложил на себя руки

Вирчис пытался справится с депрессией
Бокс Профессиональный бокс
14:47
«Немного странно, когда боксеры обращаются за помощью». Через три недели известный украинский боксер наложил на себя руки
Фото: Facebook

За три недели до своей смерти бывший супертяж Владимир Вирчис опубликовал в своем Facebook пост отчаяния:

Привет, друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния, после того, как их подшвырнули близкие друзья на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов немного не хватает.

Поделитесь горьким опытом, я думаю многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может вместе что-то придумаем? Если что, пишите в личку. Немного странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются.

Вирчис владел поясами IBF-Intercontinental и WBO-Intercontinental в середине двухтысячных. 

Олег Шумейко-младший
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Владимир Вирчис смерть

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