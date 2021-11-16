Дэнни Гарсия обозначил сроки возвращения в ринг
Непобежденный нокаутер в весе Ломаченко хочет подраться с Райаном Гарсией
Также он вспомнил Лопеса и Хэйни, но ничего не сказал Василие и Дэвисе
16:48
Уильям Зепеда
25-летний мексиканский нокаутер Уильям Зепеда (24-0, 22 КО) в комментарии FightHype.com назвал имена желаемых соперников в легком весе.
«Бой с Райаном Гарсией стал бы великолепной возможностью. Ещё мне нравится идея поединка против Хавьера Фортуны. Но я соглашусь на любой поединок, который мне предложат.
Я считаю лучшими легковесами Теофимо Лопеса и Дэвина Хэйни и с радостью бы с ними подрался».
Напомним, ранее Зепеда досрочно выиграл у Джона Моралде.
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