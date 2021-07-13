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Непобежденный проспект из лагеря Фьюри был госпитализирован в связи с COVID-19

Арум рассказал о самочувствие нигерийского супертяжеловеса
Бокс Профессиональный бокс
22:18
Непобежденный проспект из лагеря Фьюри был госпитализирован в связи с COVID-19
Эфе Аджагба / Фото: boxisngscene.com

Глава Top Rank Боб Арум рассказал boxingscene.com, что один из боксеров тренировочного лагеря Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), который подхватил коронавирус, был госпитализирован в связи с COVID-19.

Им оказался непобежденный нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба (15-0, 12 KO). Арум также рассказал, как себя чувствует нигериец после госпитализации.

Эфе провел всего один день в больнице. Сейчас он в полном порядке и чувствует себя отлично.

Также глава Top Rank рассказал о том, насколько тяжело коронавирусную инфекцию перенес «Цыганский король».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Тайсон Фьюри Боб Арум

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