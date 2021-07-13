Арум рассказал, насколько тяжело Фьюри перенес COVID-19
Непобежденный проспект из лагеря Фьюри был госпитализирован в связи с COVID-19
Арум рассказал о самочувствие нигерийского супертяжеловеса
22:18
Эфе Аджагба / Фото: boxisngscene.com
Глава Top Rank Боб Арум рассказал boxingscene.com, что один из боксеров тренировочного лагеря Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), который подхватил коронавирус, был госпитализирован в связи с COVID-19.
Им оказался непобежденный нигерийский супертяжеловес Эфе Аджагба (15-0, 12 KO). Арум также рассказал, как себя чувствует нигериец после госпитализации.
Эфе провел всего один день в больнице. Сейчас он в полном порядке и чувствует себя отлично.
Также глава Top Rank рассказал о том, насколько тяжело коронавирусную инфекцию перенес «Цыганский король».