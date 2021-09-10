Сиренко оказался на более чем 13 кг легче Устинова
Непобежденный супертяж Сиренко в первом раунде нокаутировал российского ветерана
Это уже 15-я победа досрочная победа чемпиона WBC Asia
21:40
Владислав Сиренко Фото: B1 Boxing
Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) в первом же раунде завершил поединок с российским ветераном Александром Устиновым (36-5, 26 KO).
Украинец с начала поединка включился и начал активно наступать на Устинова. После экватора первой трехминутки Сиренко удалось повалить на канаты ветерана правым хуком в челюсть. Влад пошел добивать соперника и рефери остановил поединок.
Победа нокаутом стала 15-й в карьере украинского супертяжа.
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