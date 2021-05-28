«Непонятно откуда прилетит удар Фьюри – он опять победит Уайлдера». Прогноз от вице-чемпионки мира

Кристина Лакийчук уверена, что американцу не удастся поквитаться за поражение

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Кристина Лакийчук / Фото - AIBA

19-летняя вице-чемпионка мира среди молодежи Кристина Лакийчук дала прогноз на третий бой Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер:

Сорвался бой Джошуа – Фьюри и, соответственно, у Тайсона другой соперник – трилогия с Уайлдером. Чего ты ожидаешь от этого поединка, прошлый был полностью провален американцем?

Думаю, результат будет таким же, как и в предыдущем поединке. Фьюри очень неудобный боксер, с ним вообще непонятно с какой стороны прилетит удар, как он будет двигаться – от него не ясно что ожидать. Есть такие боксеры, которых можно прочитать, а он, со стороны спортсмена, очень хороший боксер. Думаю, он опять у Уайлдера выиграет.