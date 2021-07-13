«Где ваши яйца?». Андраде бросил вызов Головкину
Неужели дождались? Головкин и Альварес могут провести трилогию
Титулованный казахстанец ответил согласием на предложение DAZN
15:57
Головкин и Альварес / Фото - mmafightingЧемпион мира по версии IBF в среднем дивизионе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) намерен выйти в ринг на третий поединок против обладателя титулов WBC, WBO и WBA в суперсреднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Лэнс Пугмир.
Как утверждает источник, к Головкину обратились представители DAZN, чтобы узнать о его готовности провести бой со звездным мексиканцем осенью. Титулованный казахстанец ответил согласием.
Первый бой Головкина и Альвареса завершился ничьей в 2017 году, второй состоялся в 2018-м и завершился победой мексиканца решением большинства судей.
Напомним, Головкин в декабре должен встретится с чемпионом WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Однако британский промоутер Эдди Хирн заявлял о желании организовать в сентябре его бой с Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО).
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