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Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик

Михай Нистор уже перешел в профессионалы
Бокс Профессиональный бокс
12:52
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик История
Энтони Джошуа / Фото - SecondsOut

Уже 25 сентября Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) должны встретиться между собой в ринге на «Тоттенхэм Стэдиум». Это будет поединок за пояса IBF, WBA, WBO и IBО, каждый из которых сейчас принадлежит британцу.

Это, несомненно, один из самых громких боев года. Бой, билеты на который были раскуплены за сутки. Два олимпийских чемпиона. Обладатель всех поясов в крузервейте против обладателя всех за исключением одного поясов супертяжелого веса.

Но Джошуа не всегда был настолько крут. Если Усик в любителях помимо золота Лондона-2012 успел выиграть еще чемпионат Европы и чемпионат мира, стать лучшим боксером года по версии AIBA. То британец выиграл только домашние Игры. Еще одна медаль крупных соревнований – серебро чемпионата мира-2011.

На чемпионате Европы того года Джошуа до пьедестала не добрался – уступил в четвертьфинале румынскому «Майку Тайсону» Михаю Нистору.

Нистор и Джошуа на тот момент были чемпионами своих стран. Британец два стартовых поединка на турнире выиграл по очкам, румын – нокаутами в первом и втором раундах.

Вспоминая тот бой Нистор признался – никаких переживаний не было. Тогда ведь против него дрался не олимпийский чемпион, не обладатель титулов IBF, WBA, WBO, а просто парень, которого недавно выгнали из сборной за хранение наркотиков:

«Это был обычный день. Тренер тогда говорил мне: «Не переживай, Джошуа большой, но он быстро упадет, если ты правильно его ударишь». Я не знал с кем дерусь, потому что не изучал своих соперников. Это был рядовой бой».

Первые два раунда были настоящей зарубой. Джошуа пытался пользоваться своим преимуществом в росте, ну а Нистор искал возможности посильнее приложиться к голове соперника.

Правда, во второй трехминутке рефери наказал румына – тот уже первый раз в поединке выплюнул капу. Но лишь для того, чтобы после перерыва закончить бой.

На 25-й секунде третьего, последнего раунда Джошуа выбросил кросс, но Михай красиво нырнул под руку британцу и всадил ему в голову мощнейший хук левой – рефери мгновенно подлетел к боксерам и начал отсчет. Пока только нокдаун – Джошуа успел восстановиться.

Нистор сразу же бросился добивать соперника: пытался размашисто пробить той-таки левой, но провалился. Правда, Джошуа был не в состоянии, чтобы наказать оппонента. Энтони пытался вязать руки сопернику, но для этого не хватало сил.

Британец оказался в углу ринга с опущенными руками – Нистор приложился еще одним левым доковым. Джошуа повело и только канаты помогли ему удержаться на ногах. Рефери начал отсчет, но вскоре понял, что в нем нет смысла – дал отмашку. Это нокаут. Джошуа проиграл.

Видео нокдауна и нокаута Энтони Джошуа в бою с Михаем Нистором:

«Да, он был хорошим боксером – хорошо двигался, имел мощный удар. Но я видел много несовершенства в нем. Его удары были очень заметны, прогнозируемы. Я потряс его ударом слева. Для меня это был просто нокаут».

Но, помимо этого, Нистор говорил, что то поражение могло и, наверное, стало судьбоносным в карьере его соперника:

«Тогда я не знал кто он такой или кем он станет. В 2011 году я побил его, а в 2012 он стал олимпийским чемпионом. Без этого поражения Джошуа не стал бы тем, кем он есть».

Вот только, получается, эта победа над Джошуа, фактически, единственное большое достижение Нистора в карьере. Он не смог отобраться на Олимпийские игры-2012, а в Рио-2016 уступил в первом поединке (к судьям были большие вопросы).

В итоге, дошло до того, что в 2019 году румын все же решился начать профессиональную карьеру. Сейчас его рекорд 3-0, 3 КО. Возможно, Оскару Де Ла Хойе и его Golden Boy Promotion и удастся вывести 30-летнего Михая на крупные поединки.

«Возможно, однажды мы подеремся с Джошуа. В этом мире все может быть. Желаю Джошуа удачи в бою с Усиком. Я дрался с обоими. Один – сильный, а второй – техничный. Посмотрим, как сложится их поединок».

Действительно, Нистор боксировал и с Усиком. Уже не в любителях, но еще и не в профи – в финале сезона полупрофессиональной лиги WSB. Тогда Усик готовился к встрече в Астане с крупным хорватом Филипом Хрговичем. Но незадолго до поединка его соперника заменили – против украинца выставили Михая Нистора.

И румын уступил единогласным решением судей, забрав только один из пяти раундов – трижды по 49:46.

Видео боя Александр Усик – Михай Нистор:

Правда, «Отаманам» это, по итогу, так и не помогло. Украинская команда уступила и стала вице-чемпионом WSB. После чего многие ее участники перешли в профессионалы. Усик стал одним из них.

И добился невероятных высот – собрал у себя все пояса в тяжелом весе. Теперь у него есть возможность стать объединенным чемпионом и в супертяжелом весе. Но для этого нужно победить парня, который после встречи с Нистором стоял в ринге с потерянными глазами и разбитым носом.

Посмотрим. Времени до поединка осталось не так уж и много.

Сергей Лукьяненко
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Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

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