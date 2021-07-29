«Новые тренировки, олдскульная ментальность». Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком, блеснув внушительной формой

AJ начал подготовку к предстоящему поединку с украинцем



Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) начал подготовку к предстоящему поединку с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Британский боксер решил продемонстрировать своим подписчикам в Twitter, как именно проходят его тренировки.

«Новые технологии, олдскульная ментальность».

New technology throw back mentality pic.twitter.com/Xltq9Klqe8 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) July 28, 2021

Александр Усик поделился видео скоростной работы на пневмо-груше.