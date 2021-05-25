Новый промоутер Сиренко: «Мы практически точно понимаем, когда он будет проводить бой за пояс чемпиона мира»

Алан Нойман – о подписании контракта с супертяжем

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Владислав Сиренко / Фото - facebook.com/b1boxing

Обладатель пояса WBC Asia в супертяжелом весе Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) подписал контракт с новыми промоутерами.

В 2018 году он начал сотрудничество с немецкой компанией Faecher Sport Management, но теперь украинец, занимающий 38-е место в рейтинге WBC, является бойцом украинского промоушена B1 Boxing.

Генеральный директор B1 Boxing Алан Нойман заявил, что у них есть четкий план, как вывести Сиренко на бой за пояс чемпиона мира:

У Владислава Сиренко были немецкие промоутеры. Вы его переманили?

Он очень перспективный. Это не было переманивание. Это было судьбоносное решение и для нас, и для него. Это было построено на личных отношениях и личном понимании. Когда у всех есть одна цель, то к ней легко прийти. Мы увидели друг в друге эти черты и смогли прийти к соглашению.

Когда вы подписывали с ним контракт, то говорили, что, условно, через два года выведете его на чемпионский бой?

Такого, что вот: «Через два года ты бьешься за чемпионский титул!» Такого не было. Это было немного по-другому. Я не хотел бы забегать, заходить в такие детали, когда он будет биться за титул чемпиона мира. Но да, у нас есть уже, практически, точный расчет. Мы практически точно понимаем, когда он будет проводить этот бой.

Свой следующий бой Сиренко проведет 12 июня в Киеве. Соперник украинца пока не определился. Этот поединок планируется рейтинговым, пояс WBC Asia на кону стоять на будет.

Главным событием вечера бокса будет бой Олега Малиновского за пояс WBO inter-Continental.