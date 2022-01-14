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Нынешний тренер Джошуа останется в штабе британца
Экс-чемпион мира объявит имя нового наставника в начале февраля
14 января 14:27
Энтони Джошуа / Фото - independent.co.ukЭкс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) объявит имя своего нового тренера в течении нескольких недель.
Наставник бывшего обладателя титулов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Роб Маккракен останется в тренерском штабе боксера. Об этом в комментарии для iFl TV сообщил промоутер Эдди Хирн.
«Я думаю, что Эй Джей объявит тренера, когда начнется тренировочный сбор. Где-то в конце января, начале февраля. Он (Маккракен) всегда будет каким-то образом вовлечен в тренировочный процесс. Он больше, чем просто тренер Энтони Джошуа. Он наставник, советник. Эти двое всегда будут советоваться – в каких ролях при этом, я не знаю. Я оставлю это объявить Эй Джею. Но, безусловно, будут пополнения в тренировочной команде».
Напомним, реванш Джошуа с Александром Усиком планируется на апрель 2022 года. Место проведения поединка пока неизвестно, однако промоутер британца заявил, что это точно не будет Киев.