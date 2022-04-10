Усик опубликовал патриотическое фото
Обливавший грязью Кличко и Усика украинец уступил в бою за титул
Пинчук в США проиграл единогласным решением судей в поединке за пояс WBC Continental America
20:10
Фото: SHOWTIME
Скандально известный крузер Любомир Пинчук (14-3-1, 8 KO) проиграл в поединке за титул.
Украинец уступил Симоне Федеричи (19-2-1, 8 KO) в бою за пояс WBC Continental America. Все судьи отдали уверенную викторию итальянцу – 97:93, 97:93, 99:91.
Напомним, Пинчук считает, что Виталий Кличко – алкоголик и наркоман, Александр Усик, по его мнению, хуже по человеческим качествам чем Тайсон Фьюри, а Василий Ломаченко никогда не станет абсолютным чемпионом мира.