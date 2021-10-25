Стивенсон готов разделить ринг с Джервонтой
Очень даже неплохо. Стали известны гонорары Херринга и Стивенсона
Такие суммы американские боксеры еще не получали
13:32
Стивенсон и Херринг / Фото - badlefthookАмериканские полулегковесы Шакур Стивенсон (17-0-0, 9 KO) и Джеймел Херринг (23-3-0, 11 KO), которые накануне провели чемпионский поединок в Атланте (США), получили солидную сумму за выход в ринг. Как сообщает в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.
«Источники: Шакур Стивенсон и Джамел Херринг получили крупнейшие гонорары в карьере. Стивенсон заработал 1.7 миллиона долларов. Херринг – 1.5 миллиона».
Напомним, Стивенсон выиграл поединок у Херринга техническим нокаутом в 10-м раунде.
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