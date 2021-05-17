Очень много денег. Гонорары Энтони Джошуа за все бои в профессиональной карьере

Заработок британца в бою против Владимира Кличко не впечатляет

История

Энтони Джошуа / Фото - Coral News

И хоть официального объявления пока нет, но Тайсон Фьюри проговорился – уже согласованы и дата, и место проведения боя против Энтони Джошуа. Боб Арум подтвердил – все детали улажены, поединок состоится.

Конечно же, вслед за этими новостями поспели разговоры о том, сколько все же заработают боксеры. ESPN быстро удовлетворил наш интерес – за первый поединок Фьюри и Джошуа получат по 75 миллионов долларов. Действительно впечатляющая сумма. Особенно в немного поскромневшем коронавирусном мире.

Этот бой – самый крупный в карьере и одного, и второго бойца. Но интересно, как росли их гонорары в течение времени и в зависимости от соперника. Начнем с Джошуа.

Энтони начал профессиональную карьеру уже в статусе национального героя – победителя домашней Олимпиады. Еще и в самом престижном, супертяжелом весе. Британец подписал контракт с Matchroom Sport и провел дебютный поединок в октябре 2013 года.

Первым соперником Джошуа стал итальянец Эмануэле Лео. Он не продержался и одного раунда.

Многие источники под копирку пишут, что за тот поединок британец заработал ошеломляющие 500 тысяч фунтов стерлингов. Но Irish Mirror называет куда более скромную сумму – 15 тысяч фунтов.

После этого Джошуа начал набивать себе рекорд – драться часто и со слабой оппозицией. Гонорары тех поединков неизвестны. Но как только на кону начали стоять титулы – цифры начали просачиваться в СМИ.

Денис Бахтов – 2014 год – бой за вакантный пояс WBC International

Победа техническим нокаутом во втором раунде

Гонорар – 350 тысяч фунтов стерлингов

Кевин Джонсон – 2015 год – бой за пояс WBC International

Победа техническим нокаутом во втором раунде

Гонорар – 500 тысяч фунтов стерлингов

Гэри Корниш – 2015 год – бой за пояс WBC International и вакантный титул чемпиона Содружества

Победа техническим нокаутом в первом раунде

Гонорар – 800 тысяч фунтов стерлингов

Диллиан Уайт – 2015 год – бой за пояс WBC International, титул чемпиона Содружества и вакантный титул чемпиона Великобритании

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 3 миллиона фунтов стерлингов

После этого Джошуа получил возможность побоксировать за пояс чемпиона мира. Его соперником мог стать Вячеслав Глазков. Но украинец из-за травмы колена уступил Чарльзу Мартину и с британцем сошелся американец.

Чарльз Мартин – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF

Победа нокаутом во втором раунде

Гонорар – 5 миллионов фунтов стерлингов

После этого до конца года Джошуа успел провести две защиты своего титула.

Доминик Бризил – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 4,5 миллиона фунтов стерлингов

Эрик Молина – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF

Победа техническим нокаутом в третьем раунде

Гонорар – 5 миллионов фунтов стерлингов

И вот Джошуа сделал огромнейший шаг вперед, который поделил его карьеру на «до» и «после». Британец решился провести бой против. Украинец вернулся в ринг после поражения от. Это был переполненный стадион «Уэмбли» – 90 тысяч болельщиков на трибунах.

Владимир Кличко – 2017 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO

Победа техническим нокаутом в 11-м раунде

Гонорар – 15 миллионов фунтов стерлингов

К концу года Джошуа успел провести защиту всех своих поясов. И, несмотря на то, что уровень оппозиции нельзя было назвать звездным, гонорар британца не очень-то и упал.

Карлос Такам – 2017 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO

Победа техническим нокаутом в десятом раунде

Гонорар – 10 миллионов фунтов стерлингов

В следующем году Джошуа прибавил к имеющимся еще один пояс – провел объединительный поединок с чемпионом WBO Джозефом Паркером. А затем провел защиту всех собранных титулов от Александра Поветкина.

Джозеф Паркер – 2018 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO

Победа единогласным решением судей

Гонорар – 20 миллионов фунтов стерлингов

Александр Поветкин – 2018 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO

Победа техническим нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 20 миллионов фунтов стерлингов

И затем Джошуа решил поехать на заработки в США. Изначально его соперником должен был стать Джаррелл Миллер. Но американец решил перед боем поесть допинга, а потому против Энтони вышел, казалось, безобидный толстячок Энди Руис.

Энди Руис – 2019 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO

Поражение техническим нокаутом в седьмом раунде

Гонорар – 25 миллионов фунтов стерлингов

Энди Руис – 2019 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO

Победа единогласным решением судей

Гонорар – 60 миллионов фунтов стерлингов

Казалось бы, поражение – это плохо. Но именно оно впоследствии принесло Джошуа огромные деньги. Но вскоре началась пандемия. Бой сотбросил Энтони по гонорарам на несколько лет назад.

Кубрат Пулев – 2020 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO

Победа нокаутом в девятом раунде

Гонорар – 10 миллионов фунтов стерлингов

И вот Джоша ждет поединок за статус абсолютного чемпиона мира. Бой против Тайсона Фьюри должен принести 75 миллионов долларов. Но это только первый. А что будет во втором?