Очень много денег. Гонорары Энтони Джошуа за все бои в профессиональной карьере
И хоть официального объявления пока нет, но Тайсон Фьюри проговорился – уже согласованы и дата, и место проведения боя против Энтони Джошуа. Боб Арум подтвердил – все детали улажены, поединок состоится.
Конечно же, вслед за этими новостями поспели разговоры о том, сколько все же заработают боксеры. ESPN быстро удовлетворил наш интерес – за первый поединок Фьюри и Джошуа получат по 75 миллионов долларов. Действительно впечатляющая сумма. Особенно в немного поскромневшем коронавирусном мире.
Этот бой – самый крупный в карьере и одного, и второго бойца. Но интересно, как росли их гонорары в течение времени и в зависимости от соперника. Начнем с Джошуа.
Энтони начал профессиональную карьеру уже в статусе национального героя – победителя домашней Олимпиады. Еще и в самом престижном, супертяжелом весе. Британец подписал контракт с Matchroom Sport и провел дебютный поединок в октябре 2013 года.
Первым соперником Джошуа стал итальянец Эмануэле Лео. Он не продержался и одного раунда.
Многие источники под копирку пишут, что за тот поединок британец заработал ошеломляющие 500 тысяч фунтов стерлингов. Но Irish Mirror называет куда более скромную сумму – 15 тысяч фунтов.
После этого Джошуа начал набивать себе рекорд – драться часто и со слабой оппозицией. Гонорары тех поединков неизвестны. Но как только на кону начали стоять титулы – цифры начали просачиваться в СМИ.
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Денис Бахтов – 2014 год – бой за вакантный пояс WBC International
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Победа техническим нокаутом во втором раунде
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Гонорар – 350 тысяч фунтов стерлингов
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Кевин Джонсон – 2015 год – бой за пояс WBC International
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Победа техническим нокаутом во втором раунде
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Гонорар – 500 тысяч фунтов стерлингов
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Гэри Корниш – 2015 год – бой за пояс WBC International и вакантный титул чемпиона Содружества
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Победа техническим нокаутом в первом раунде
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Гонорар – 800 тысяч фунтов стерлингов
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Диллиан Уайт – 2015 год – бой за пояс WBC International, титул чемпиона Содружества и вакантный титул чемпиона Великобритании
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Победа техническим нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 3 миллиона фунтов стерлингов
После этого Джошуа получил возможность побоксировать за пояс чемпиона мира. Его соперником мог стать Вячеслав Глазков. Но украинец из-за травмы колена уступил Чарльзу Мартину и с британцем сошелся американец.
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Чарльз Мартин – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF
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Победа нокаутом во втором раунде
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Гонорар – 5 миллионов фунтов стерлингов
После этого до конца года Джошуа успел провести две защиты своего титула.
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Доминик Бризил – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF
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Победа техническим нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 4,5 миллиона фунтов стерлингов
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Эрик Молина – 2016 год – бой за пояс чемпиона мира по версии IBF
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Победа техническим нокаутом в третьем раунде
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Гонорар – 5 миллионов фунтов стерлингов
И вот Джошуа сделал огромнейший шаг вперед, который поделил его карьеру на «до» и «после». Британец решился провести бой против Владимира Кличко. Украинец вернулся в ринг после поражения от Тайсона Фьюри. Это был переполненный стадион «Уэмбли» – 90 тысяч болельщиков на трибунах.
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Владимир Кличко – 2017 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO
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Победа техническим нокаутом в 11-м раунде
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Гонорар – 15 миллионов фунтов стерлингов
К концу года Джошуа успел провести защиту всех своих поясов. И, несмотря на то, что уровень оппозиции нельзя было назвать звездным, гонорар британца не очень-то и упал.
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Карлос Такам – 2017 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO
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Победа техническим нокаутом в десятом раунде
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Гонорар – 10 миллионов фунтов стерлингов
В следующем году Джошуа прибавил к имеющимся еще один пояс – провел объединительный поединок с чемпионом WBO Джозефом Паркером. А затем провел защиту всех собранных титулов от Александра Поветкина.
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Джозеф Паркер – 2018 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO
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Победа единогласным решением судей
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Гонорар – 20 миллионов фунтов стерлингов
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Александр Поветкин – 2018 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO
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Победа техническим нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 20 миллионов фунтов стерлингов
И затем Джошуа решил поехать на заработки в США. Изначально его соперником должен был стать Джаррелл Миллер. Но американец решил перед боем поесть допинга, а потому против Энтони вышел, казалось, безобидный толстячок Энди Руис.
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Энди Руис – 2019 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO
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Поражение техническим нокаутом в седьмом раунде
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Гонорар – 25 миллионов фунтов стерлингов
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Энди Руис – 2019 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO
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Победа единогласным решением судей
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Гонорар – 60 миллионов фунтов стерлингов
Казалось бы, поражение – это плохо. Но именно оно впоследствии принесло Джошуа огромные деньги. Но вскоре началась пандемия. Бой с Кубратом Пулевым отбросил Энтони по гонорарам на несколько лет назад.
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Кубрат Пулев – 2020 год – бой за пояса чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO
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Победа нокаутом в девятом раунде
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Гонорар – 10 миллионов фунтов стерлингов
И вот Джоша ждет поединок за статус абсолютного чемпиона мира. Бой против Тайсона Фьюри должен принести 75 миллионов долларов. Но это только первый. А что будет во втором?