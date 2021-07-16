Сулейман – о поединках Фьюри: «Обстоятельства ограничивают то, что я могу комментировать»
Очень смело. Непобежденный нигерийский нокаутер бросил вызов Фьюри
Супертяжеловес не обошел стороной и Уайта
09:58
Рафаэль Акпеджиори / Фото - ringtvНигерийский боксер супертяжелого дивизиона Рафаэль Акпеджиори (12-0, 12 КО) неожиданно вызвал на поединок чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Цитирует нигерийца Daily Star.
«Если надо назвать бой мечты для меня на следующий год, я бы выбрал Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Я знаю, что способен выйти на ринг и победить этих парней. Но моя цель – собрать пояса. Как только я это сделаю, все остальное сложится само собой».
30-летний Акпеджиори начал карьеру в профессиональном боксе в 2018 году. Последний поединок он провел 10 июля, нокаутировав американца Стивена Лайонса.
А тем временем стало известно, что третий бой Фьюри против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) состоится 9 октября.
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