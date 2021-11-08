Хэйни: «Ломаченко снова побьет Лопеса – вот почему Теофимо много болтает»
Очередной мегафайт? Лопес выразил готовность к поединку с Дэвисом
«Король» легкого дивизиона уверен в своей победе над Джервонтой
10:41
Теофимо Лопес / Фото - businessinsiderАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut отреагировал на слова президента Top Rank Боба Арума, который намерен организовать ему поединок с обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).
«Это отличный бой, все хотят его увидеть. Я жду этого поединка. Мы с Бобом – партнеры, и если он говорит об этом поединке, то его однозначно следует устроить. Все просто: пусть Дэвис проведет свой бой, а затем, что бы ни случилось, давайте организуем наш поединок. Это не так уж и сложно. Просто все усложняют люди, которые стоят между нами. Я люблю драться с левшами. Все дело в уверенности. Дэвис может быть кем захочет – хоть «Танком», хоть Теофимо, однако я ядерная бомба. Я говорил вам об этом. В конце концов, нужно оставаться на позитиве. Поставьте Дэвиса напротив меня – я его побью».
Напомним, Лопес 27 ноября проведет бой с Джорджем Камбососом.
Что касается Дэвиса, то он 5 декабря выйдет в ринг с Исааком Крусом.