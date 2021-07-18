Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Очередной нокаут от украинца. Богачук в первом же раунде ударом по печени усадил соперника на канвас
Сергей триумфально вернулся после поражения в прошлом поединке
08:16
Сергей Богачук / Фото: twitter.com/sbohachuk
Боксер первого среднего веса Сергей Богачук (19-1, 19 KO) нокаутировал Брэндона Брауна (16-23, 11 KO) на ивенте в Рок-Рапидсе, США.
Украинец не стал надолго затягивать поединок. В первом же раунде Богачук провел комбинацию, которая завершилась ударом по печени. Американец не сумел устоять на ногах и рефери принял решение завершить поединок.
Напомним, что после поражения в бою с Брэндоном Адамсом (23-3, 15 KO) Сергей вылетел из рейтинга IBF.
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