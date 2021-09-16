Майки Гарсия вернется в ринг 16 октября
Официально. Майки Гарсия свой следующий поединок проведет 16 октября
Соперником экс-чемпиона мира станет малоизвестный испанец
16 сентября 22:22
Майки Гарсия и Сандор Мартин / фото - ESPNDAZN и Matchroom Boxing Эдди Хирна подтвердили информацию, что экс-чемпион мира американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) выйдет против испанца Сандора Мартина (38-2, 13 КО). Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Matchroom Boxing.
Поединок запланирован на 16 октября, однако пройдет он не в Техасе, как сообщалось ранее, а в Калифорнии.
Последний раз Гарсия выходил в ринг в феврале 2020 года, одержав победу над Джесси Варгасом (29-3-2, 11 КО).
Ранее стала известна дата реванша между Дереком Чисорой и Джозефом Паркером.
Комментарии 0