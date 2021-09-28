Официально объявлен поединок Мунгия – Росадо

Ради Габриэля Хайме ранее отказался боксировать с Деревянченко





Мунгия - Росадо

Промоутерская компания Golden Boy в социальных сетях официально объявила о поединке бывшего чемпиона мира в первом среднем весе 24-летнего мексиканца Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) и 35-летнего американского ветерана Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO).



Бой состоится 13-го ноября в США. О городе, который примет турнир, сообщат позже.

Мунгия в июне досрочно выиграл в 6-м раунде у поляка Камила Шереметы. Росадо в июне неожиданно нокаутировал в 3-м раунде узбекского проспекта второго среднего веса Бектемира Меликузиева.

Напомним, ранее Мунгия отказался от поединка с более статусным и сильным чем Росадо украинцем Сергеем Деревянченко.



