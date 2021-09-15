Инсайдер: Мунгия отказался драться с Деревянченко за звание претендента на титул WBC

Встрече с украинцем мексиканец предпочел бой против Росадо

Фото: Boxing News

Инсайдер Дэн Рафаэль в Twitter поделился новостями о ситуации с возможным боем украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) против бывшего чемпиона мира категорией ниже Хайме Мунгия (37-0, 30 КО).

По данным Рафаэля, мексиканец отказался от идеи боя с Деревянченко. Этому поединку Мунгия предпочитает встречу с Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 КО).

Ситуация становится еще более запутанной, учитывая то, что бой Деревянченко – Мунгия должен был стать претендентским на по линии WBC. Ранее на 17 сентября были назначены промоутерские торги. Да и сам Мунгия выражал готовность встретиться с украинцем.