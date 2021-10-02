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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Официально. Пакьяо зарегистрировался кандидатом в президенты Филиппин

Выборы пройдут весной 2022 года
Бокс Профессиональный бокс
2 октября 14:05
Официально. Пакьяо зарегистрировался кандидатом в президенты Филиппин
Мэнни Пакьяо / Фото - people.com
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Филиппин, выборы которого состоятся 9 мая следующего года. 

Цитирует легендарного боксера BoxingScene.

«Те, кто использует народ в своих интересах, воруют и обкрадывают народ Филиппин, ваши счастливые часы в правительстве подходят к концу, потому что если Господь позволит мне занять это место, я обещаю не только филиппинскому народу, но обещаю и Господу, что все они окажутся в тюрьме».


Напомним, на минувшей неделе 42-летний сенатор Пакьяо объявил о завершении карьеры, а две недели назад его кандидатуру на пост президента выдвинула лояльная ему фракция партии PDP-Laban, и он согласился участвовать в выборах.

Владимир Кириченко
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