Альварес: «Завершение карьеры Пакьяо – печально, но пришло время»
Официально. Пакьяо зарегистрировался кандидатом в президенты Филиппин
Выборы пройдут весной 2022 года
2 октября 14:05
Мэнни Пакьяо / Фото - people.comЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Филиппин, выборы которого состоятся 9 мая следующего года.
Цитирует легендарного боксера BoxingScene.
«Те, кто использует народ в своих интересах, воруют и обкрадывают народ Филиппин, ваши счастливые часы в правительстве подходят к концу, потому что если Господь позволит мне занять это место, я обещаю не только филиппинскому народу, но обещаю и Господу, что все они окажутся в тюрьме».
Напомним, на минувшей неделе 42-летний сенатор Пакьяо объявил о завершении карьеры, а две недели назад его кандидатуру на пост президента выдвинула лояльная ему фракция партии PDP-Laban, и он согласился участвовать в выборах.