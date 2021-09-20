Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин
Пакьяо неофициально сообщил о завершении карьеры
Легендарный филиппинец займется политической деятельностью
19:20
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях и бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO), обсуждая свое предстоящее баллотирование на пост президента Филиппин, заявил, что его 26-летняя боксерская карьера окончена.
«Пакмена» цитирует издание Rappler.com:
«Моя боксерская карьера? Моя боксерская карьера уже окончена. Решение принято. Я в боксе уже очень давно, и я продолжал боксировать, потому что мне это нравилось, хотя моя семья считала, что с меня хватит.
Сейчас я просто хочу поддерживать других боксеров, чтобы уже вместе с ними стать чемпионом».
В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу (27-4, 12 KO).