Намерен отомстить? Мейвезер поделился боксерскими секретами с Вудли в преддверии боя с блогером Полом
Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату
Бойцы выйдут в ринг на ивенте от Showtime
07:59
Вудли – Пол / Фото - mmafightingБоксерский поединок между популярным видеоблогером Джейком Полом (3-0, 3 КО, Бокс) и бывшим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайрона Вудли (19-7-1, ММА) перенесен на другую дату.
Изначально планировалось, что бой состоится 28 августа, однако боссы Showtime решили оставить эту дату для поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги.
Теперь поединок Вудли – Пол состоится 29 августа. Об этом сообщает официальный сайт Showtime.
Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.
Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.
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