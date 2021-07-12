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Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату

Бойцы выйдут в ринг на ивенте от Showtime
Бокс Профессиональный бокс
07:59
Официально. Поединок Джейк Пол – Вудли перенесен на другую дату
Вудли – Пол / Фото - mmafighting
Боксерский поединок между популярным видеоблогером Джейком Полом (3-0, 3 КО, Бокс) и бывшим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе Тайрона Вудли (19-7-1, ММА) перенесен на другую дату. 

Изначально планировалось, что бой состоится 28 августа, однако боссы Showtime решили оставить эту дату для поединка экс-чемпионов второго среднего веса Дэвида Бенавидеса и Хосе Ускатеги.

Теперь поединок Вудли – Пол состоится 29 августа. Об этом сообщает официальный сайт Showtime.

Для Пола это будет первый поединок по контракту с Showtime. Предыдущий бой, который состоялся 17 апреля против экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена, он провел на стриминге Triller.

Что касается Вудли, то он не знает побед с сентября 2018 года, потерпев поражения в четырех последних поединках. После этого американец был уволен с UFC.
Владимир Кириченко
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Тайрон Вудли Джейк Пол

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