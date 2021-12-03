Джо Смит узнал дату боя и имя следующего соперника
Официально. Поединок Смит – Джонсон состоится 15 января
Ивент от Top Rank пройдет в Вероне
14:50
Смит и Джонсон / Фото - worldboxingnews.netЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом дивизионе Джо Смит-младший (26-3, 21 КО) 15 января в Вероне (штат Нью-Йорк, США) на ивенте от Top Rank проведет защиту титула в поединке против британца Каллума Джонсона (20-1, 14 KO). Об этом сообщает официальный сайт промоутерской компании.
Ранее у Смита планировался бой против российского претендента Умара Саламова, но Джо заразился коронавирусом и снялся. Затем Саламову отказали в визе США, из-за чего возможность проведения поединка существенно снизилась.
36-летний Каллум Джонсон в 2018 году претендовал на титул IBF в полутяжелом весе, но проиграл Артуру Бетербиеву нокаутом в 4-м раунде. У Джонсона было предложение провести поединок против чемпиона WBA Дмитрия Бивола в декабре в России, однако он выбрал бой против Смита в США.
Напомним, ранее Смит вызывал на поединок звездного Сауля Альвареса.
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