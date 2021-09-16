Диллиану Уайту нашли соперника, который едва не победил Фьюри
Официально. Уайт проведет поединок с экс-соперником Фьюри
Поединок состоится 30 октября в Лондоне
16 сентября 21:09
Уайт и Валлин / Фото - theathleticDAZN и Matchroom Boxing Эдди Хирна подтвердили, что официально достигнута договоренность о поединке между временным чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО) и шведом Отто Валлином (22-1, 14 KO). Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт Matchroom Boxing.
Поединок супертяжеловесов состоится 30 октября в Лондоне.
Напомним, Уайт последний бой провел в марте 2021 года, нокаутировав в реванше россиянина Александра Поветкина.
В супертяжелом весе Валлин заявил о себе в сентябре 2019 года. Тогда ему удалось посечь полноценного чемпиона WBC Тайсона Фьюри, однако повреждением «Цыганского короля» швед не воспользовался и проиграл бой единогласным решением судей. В свом последнем поединке, который состоялся в феврале этого года, Отто единогласным решением судей победил Доминика Бризила.
Напомним, промоутер Уайта надеется, что Фьюри лишат пояса WBC, а его клиента переведут в статус полноценного чемпиона.
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