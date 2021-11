Официальное огненное промо к бою Ломаченко – Комми

Фото: Facebook Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank представила официальное промо к бою бывших чемпионов мира в легком весе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-3, 27 КО).





Three-weight kingpin @VasylLomachenko is coming back to NYC against @RichardCommey in a 12-Round Lightweight showdown at @TheGarden.#LomaCommey | DECEMBER 11 | ESPN pic.twitter.com/vcvjMb1ICx