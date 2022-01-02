«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1, 22 КО) высказался о прошедшем поединке именитых соотечественников Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) и Шона Портера (31-4-1, 17 КО), который состоялся в ноябре в Лас-Вегасе.

Турмана цитирует портал boxingscene.com:

Кроуфорд пытался поймать его на удар, но много промахивался. Однако по ходу раундов они начали замедляться, и это было ему на руку, потому что до этого он был слишком чувствительным. В пятом или шестом раунде он немного «подсел», и это, как ни странно, пошло ему на пользу его таймингу».