Турман: «В бою с Барриосом я докажу, что являюсь не тем бойцом, которого можно списать со счетов»
«Он не вносил коррективы». Турман высказался о бое Кроуфорда и Портера
Американец похвалил соотечественников за поединок
16:00
Кит Турман / фото - boxingscene.com
Бывший объединенный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1, 22 КО) высказался о прошедшем поединке именитых соотечественников Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) и Шона Портера (31-4-1, 17 КО), который состоялся в ноябре в Лас-Вегасе.
Турмана цитирует портал boxingscene.com:
«Да, я был удивлен результату, но не сказать, что шокирован. Шон продолжал делать то, с чем и вышел на ринг, без каких-либо попыток внести коррективы, и это позволило Кроуфорду освоиться. В целом же, отличное выступление от обоих парней.
Кроуфорд пытался поймать его на удар, но много промахивался. Однако по ходу раундов они начали замедляться, и это было ему на руку, потому что до этого он был слишком чувствительным. В пятом или шестом раунде он немного «подсел», и это, как ни странно, пошло ему на пользу его таймингу».
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